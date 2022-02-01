Розпалював пічку та вбив немовля: покарали винуватця трагедії на Дніпропетровщині

У пожежі на Дніпропетровщині загинула піврічне дитинча. Через рік суд постановив, що винуватцем трагедії був цивільний чоловік його матері.

Тепер чоловікові загрожує вкрай суворе покарання. Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини 1 лютого.

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Розповіли, як це трапилося

Сама подія сталася ще в січні 2021 року. Слідчі встановили, що 24-річний чоловік у цей день був напідпитку. Він почав розпалювати пічку легкозаймистими речовинами.

Проте через нехтування правилами пожежної безпеки спалахнуло усе житло. Дитина загинула під час цієї пожежі. Справу розглядав Павлоградський райсуд.

Могли покарати й жорсткіше

Коли служитель Феміди вислухав свідчення прокуратури, підозрюваного визнали винним. Чоловіка судили за статтею про порушення вимог пожежної безпеки, яке призвело до загибелі.

Він проведе за ґратами 4 роки. Слід зазначити, що це не максимальне покарання. Воно за цією статтею передбачає 7 років ув'язнення.

Інша загибель через пожежу

У Харківському районі 20 січня раптово спалахнув будинок. Коли пожежники прибули його гасити, полум'я вже огорнуло всі стіни приватного дому. Згодом виявилося, що всередині в момент загоряння була жінка та її маленька онука.

На жаль, вони обоє загинули. У Центрі екстреної допомоги Харківщини повідомили, що попередньою причиною смерті жінки та дівчинки є отруєння чадним газом.

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