Теперь мужчине грозит крайне суровое наказание. Об этом сообщили в прокуратуре Днепропетровской области 1 февраля.

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Рассказали, как это случилось

Само событие произошло еще в январе 2021 года. Следователи установили, что 24-летний мужчина в этот день был выпивший. Он начал разжигать печку легковоспламеняющимися веществами.

Однако из-за пренебрежения правилами пожарной безопасности вспыхнуло все жилье. Ребенок погиб во время этого пожара. Дело рассматривал Павлоградский райсуд.

Могли наказать и жестче

Когда служитель Фемиды выслушал показания прокуратуры, подозреваемый был признан виновным. Мужчину судили по статье о нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к смерти.

Он проведет за решеткой 4 года. Следует отметить, что это не максимальное наказание. Оно по этой статье предусматривает 7 лет заключения.

Другая гибель из-за пожара

В Харьковском районе 20 января внезапно загорелся дом. Когда пожарные прибыли его тушить, пламя уже объяло все стены частного дома. Позже оказалось, что внутри в момент возгорания была женщина и ее маленькая внучка.

К сожалению, они обе погибли. В Центре экстренной помощи Харьковщины сообщили, что предварительной причиной смерти женщины и девочки является отравление угарным газом.

Как уберечься от отравления угарным газом: смотрите видео