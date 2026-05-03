"Я летел три метра": водитель автобуса с детьми рассказал об атаке по Днепропетровской области

Россияне утром 3 мая ударили по АЗС на Днепропетровщине. Во время обстрела на станции были дети. Очевидцы рассказали детали страшной атаки.

Водитель автобуса Сергей рассказал Суспильному, как пережил атаку. По его словам, было восемь утра.

Что рассказали очевидцы удара по Криничанской общине на Днепропетровщине?

В момент атаки автобус стоял, ведь дети пошли в туалет на автозаправочной станции. Сергей и его напарник тоже вышли из транспорта. Дрон увидели сразу.

Мы думали: пройдет над нами. Еще и напарник говорит: прячься. Я не успел... Автобус прошило насквозь. Практически все вышли, пошли в уборную на АЗС, кофе взять. Один мальчик только не успел и женщина-сопровождающая. Мы сами в шоке. Три метра я летел в воздухе... Детей сразу отвели в укрытие, и потом их повезли в безопасное место,

– сказал Сергей.



Автобус, поврежден в результате атаки / Фото ГСЧС

Дети с 6 утра ехали в лагерь в Буковель из Запорожья. В автобусе было 47 человек, в частности водители и несколько родителей. На Днепропетровщине сделали первую остановку.

Когда мы зашли на заправку, то услышали, что летит "Шахед". Я забежала и кричала: "Выбегаем!"... Произошел взрыв, повсюду осколки, стекла. Я одного ребенка успела забрать из стеклянного прохода. Нас сильно оглушило, все были в шоке,

– поделилась сопровождающая Диана Михайловская.

В автобусе был мальчик, который ранее отказался идти вместе со всеми. Как и другая сопровождающая, он получил осколочные ранения. Обоих отправила в больницу скорая.

Всех остальных детей отвезли в общину поблизости и разместили в школе. Их накормили обедом, напоили чаем, подготовили места для ночлега. Те, кого родители не заберут 3 мая в Запорожье, будут ночевать в общине на Днепропетровщине.

Дети были напуганы, молчаливы. Они первый час были очень напуганы. Потом начали бегать, играть, общаться друг с другом,

– сказал староста Преображенского старостинского округа Андрей Ковцун.

Интересно! Психолог-криминалист Юрий Ирхин заявил Суспільному: россияне специально целятся по гражданским, чтобы запугать украинцев. Такими ударами враг хочет заставить Украину сдаться, мол, если граждане будут истощены, они смогут нажать на власть и заставить ее капитулировать. Поэтому россияне ждут от украинцев покорения и для этого ведут свой террор.

Какие последствия атаки по АЗС на Днепропетровщине 3 мая?

От российского удара занялись грузовики: прицеп одного был уничтожен дотла, еще две фуры повреждены. В автобусе, который вез детей, выбило стекла. На АЗС также. В общем пострадали 6 человек, в том числе упомянутый мальчик.

Водитель сгоревшего грузовика грустно пошутил, что вез "стратегический товар" – морковь. До атаки он спал в кабине, но проснулся и услышал дрон. Вероятно, россияне целились по фуре. Машина полностью сгорела, водителя выбросило из кабины взрывом.