Авто разгромило: 2 человека трагически погибли в ДТП с автокраном на Днепропетровщине

В Каменском районе Днепропетровщины 5 января произошло ужасное ДТП – Mercedes-Benz влетел в автокран "МАЗ". В результате аварии погибли двое мужчин.

Авария произошла на 344 километре трассы Н-08 "Запорожье – Днепр – Борисполь". Тела погибших деблокировали спасатели.

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Легковушка столкнулась с автокраном

Приблизительно в 16:20 спасателям поступило сообщение о ДТП, которое произошло на трассе Запорожье – Днепр – Борисполь. Там столкнулись автомобильный кран "МАЗ" и легковушка Mercedes-Benz A170.

На место вызова немедленно отправились дежурные отделения 7 и 46 государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Днепропетровщины.

Легковушка врезалась в "МАЗ": видео

В результате ДТП погибли 2 человека

Спасатели установили, что в результате аварии водитель и пассажир Mercedes погибли. Их тела были заблокированы в разбитом автомобиле.

С помощью аварийно-спасательного оборудования чрезвычайники разрезали конструкции автомобиля. Погибшими оказались мужчины в возрасте 27 и 30 лет.

К работам привлекли 8 спасателей и 2 единицы спецтехники. Обстоятельства ДТП установят правоохранители.

Смотрите фото с места ДТП / Фото ГСЧС Днепропетровщины