В центре Днепра неизвестные разрушили Ханукию: видео разгрома

В Днепре компания молодых людей перевернула Ханукию. После этого вандалы просто убежали. Момент разрушения попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел 29 ноября около 6 часов утра в центре города возле ЦУМа. В сети опубликовали фото и видео поваленой Ханукии.

Обратите внимание В Киеве вандал разгромил огромную Ханукию: очевидцы аплодировали

Снимали все на камеру

На видео видно, как молодые люди подошли к Ханукии и разговаривали между собой, что же с ней сделать. Сначала вандалы ходили вокруг нее, а потом начали толкать.

Конструкция упала на землю и погасла. Хулиганы одновременно снимали все,происходящее на камеру. Потом сразу скрылись, очевидно, чтобы их никто не заметил.

Неизвестные разрушили Ханукию в Днепре / Фото "Информатор"

Ханукия – это светильник, который зажигают в течение восьми дней еврейского праздника Ханука. По верованиям он символизирует духовную стойкость и победу святости над нечистотой.

Как неизвестные разрушали Ханукию: видео момента