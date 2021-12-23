В центре Днепра полностью сгорели частный дом и Tesla

Масштабный пожар произошел днем 23 декабря в Центральном районе Днепра. Возгорание произошло внутри большого частного дома.

Огонь очень быстро распространился внутри помещения. На то, чтобы потушить пожар, спасателям понадобилось около полутора часов.

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К счастью, пострадавших и погибших в результате инцидента нет.

Пожар уничтожил дом, Tesla и два мотоцикла

Спасатели узнали о возгорании на улице Нахимова в 10:51, после чего по адресу выехали отделения двух пожарных частей.

Пожарные выяснили, что огонь охватил фактически все помещение гаража на первом этаже, а также распространился на втором.

Была угроза распространения пожара по всей площади дома.

Чрезвычайники мгновенно начали тушить огонь и локализовали его только в 11:32. Еще через 50 минут пожар был ликвидирован полностью.

В ГСЧС говорят, что огонь уничтожил вещи владельцев жилья, элитную Tesla и два мотоцикла, которые были внутри гаража.

Повреждена внутренняя облицовка стен в коридоре дома, лестничная клетка, внутренняя и наружная облицовка стен дома. Общая площадь пожара составила 70 квадратных метров. К тушению пожара привлекли 23 человека личного состава и 6 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления,

– рассказали спасатели.

Смотрите видео с места сокрушительного пожара в Днепре: