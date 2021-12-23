Вогонь дуже швидко розповсюдився всередині приміщення. На те, щоб загасити пожежу, рятувальникам знадобилося майже півтори години.

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На щастя, постраждалих та загиблих внаслідок інциденту немає.

Пожежа знищила будинок, Tesla та два мотоцикли

Рятувальники дізналися про загоряння на вулиці Нахімова о 10:51, після чого за адресою виїхали відділення двох пожежних частин.

Вогнеборці з'ясували, що вогонь охопив фактично все приміщення гаражу на першому поверсі, а також розповсюдився на другому.

Існувала загрозу поширення пожежі по всій площі будинку.

Надзвичайники миттєво почали гасити вогонь та локалізували його лише об 11:32. Ще через 50 хвилин пожежу ліквідували повністю.

У ДСНС кажуть, що вогонь знищив речі власників житла, елітну Tesla та два мотоцикли, які були всередині гаражу.



Пошкоджено внутрішнє облицювання стін в коридорі будинку, сходова клітина, внутрішнє та зовнішнє облицювання стін оселі. Загальна площа пожежі склала 70 квадратних метрів. До гасіння пожежі залучено 23 чоловіка особового складу та 6 одиниць пожежно-рятувальної техніки Головного управління,

– розповіли рятувальники.

Дивіться відео з місця нищівної пожежі у Дніпрі: