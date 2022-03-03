Чтобы бороться с фейками России: в Днепре создали информационный телеграм-канал

Россия продолжает распространять фейки об Украине. Чтобы бороться с дезинформацией, в Днепре был создан информационный канал в телеграме и вайбере.

Мэр Днепра Борис Филатов отметил в сети, что враг распространяет панику и распространяет дезинформацию.

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Днепр будет бороться с фейками России

С целью официального информирования населения в нашем городе создан канал "Стоп фейк Днепр",

– отметил Филатов.

Он уточнил, что канал работает в вайбере и телеграме. На нем официальные представители власти будут опровергать фейки и ложные новости. Они будут также обнародовать официальную информацию.

Враг боится правды

В России постоянно перекручивают информацию и откровенно лгут обо всем, в том числе и войне с Украиной. Накануне в государстве-агрессоре заблокировали украинские официальные сайты и СМИ, в том числе 24 канал.

Но цинизм России не имеет предела – за правду о войне там уже готовы даже расстреливать.

Не дадим врагу победить – распространяем правду всеми возможными путями!

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