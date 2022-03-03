Мэр Днепра Борис Филатов отметил в сети, что враг распространяет панику и распространяет дезинформацию.
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Днепр будет бороться с фейками России
С целью официального информирования населения в нашем городе создан канал "Стоп фейк Днепр",
– отметил Филатов.
Он уточнил, что канал работает в вайбере и телеграме. На нем официальные представители власти будут опровергать фейки и ложные новости. Они будут также обнародовать официальную информацию.
Враг боится правды
В России постоянно перекручивают информацию и откровенно лгут обо всем, в том числе и войне с Украиной. Накануне в государстве-агрессоре заблокировали украинские официальные сайты и СМИ, в том числе 24 канал.
Но цинизм России не имеет предела – за правду о войне там уже готовы даже расстреливать.
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