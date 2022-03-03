Міський голова Дніпра Борис Філатов наголосив у мережі, що ворог розповсюджує паніку та поширює дезінформацію.
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Дніпро боротиметься з фейками Росії
З метою офіційного інформування населення у нашому місті створено канал "Стоп фейк Дніпро",
– зазначив Філатов.
Він уточнив, що канал працює у вайбері та телеграмі. На ньому офіційні представники влади спростовуватимуть фейки та неправдиві новини. Вони також оприлюднюватимуть офіційну інформацію.
Ворог боїться правди
У Росії постійно перекручують інформацію та відверто брешуть про все, зокрема й війну з Україною. Напередодні у державі-агресорці заблокували українські офіційні сайти та ЗМІ, зокрема й 24 канал.
Та цинізм Росії не має меж – за правду про війну там вже готові навіть розстрілювати.
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