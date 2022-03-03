Методів боротьби є багато – збройні, дипломатичні, і… Недипломатичні, але теж потрібні. Наприклад – чітко показувати росіянам, як ми до них ставимося.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Ткаченко чітко показав росіянам, куди й на що їм слід іти, причому негайно

Росіяни намагаються серед іншого знищити телевежі – щоб ми не могли говорити в ефірі правду. З огляду на це ведучий у студії запитав у міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка – а як у нас, власне, справи з інформаційною політикою? Чи є якісь "плани B, C і так далі, щоб запобігти вибиванню нас з українського інформаційного поля"?

Я своїм західним колегам останнім часом кажу: у нас є план А, В, С, D, щоб убезпечити себе від фейків. Навіть самі росіяни визнають, що інформаційну війну вони програють,

– відповів Ткаченко, загинаючи пальці.

І при цьому просто у прямому ефірі доволі прозоро натякнув, куди слід росіянам із їхніми фейками разом іти.



Міністр Ткаченко демонструє росіянам, куди їм іти / Скриншот з ефіру

А що, хіба хто не згоден? Тримаймо стрій!

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