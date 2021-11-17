Девушка напечатала covid-сертификат на цветном принтере, чтобы ехать в маршрутке

На Днепропетровщине девушка ради междугородной поездки напечатала сертификат на цветной бумаге. Однако такую хитрость обнаружили правоохранители, которые на станции проверяли документы о вакцинации.

Курьезный инцидент произошел на автостанции в Томаковке. Пассажирка хотела попасть на маршрутку "Никополь – Запорожье".

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Сертификат имел признаки подделки

В полиции говорят, что документ, который показала девушка, имел признаки подделки. 25-летняя "фальсификаторша" самостоятельно сделала на компьютере сертификат о вакцинации. Затем она распечатала документ на цветном принтере.

Пассажирке сообщили о подозрении в подделке документов

Правоохранители сообщили пассажирке о подозрении в подделке документов. Теперь такая изобретательность может стоить от 850 до 17 тысяч гривен штрафа. Санкция статьи также предусматривает арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Коротко о последних случаях фальсификаций COVID-сертификатов: