В Днепре сбитый "Шахед" упал в нескольких метрах от дома мэра Филатова

Россия в очередной раз терроризировала Днепропетровскую область ударными дронами 28 февраля. Один из сбитых "Шахедов" упал в считанных метрах от дома мэра Днепра.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.

Какие последствия падения "Шахеда" в Днепре?

Как рассказал Филатов, Россия снова била ударными дронами по Днепру. Во время работы ПВО сбитый "Шахед" упал возле его частного дома. Дрон был в 10 метрах от дома.

Отмечается, что от серьезных последствий спасла толстая подпорная стенка.

Филатов напомнил, что во время полномасштабной войны даже в прифронтовом Днепре каждый находится под угрозой обстрела. К тому же он добавил, что не считает это "каким-то покушением" на его жизнь.

Попутно еще раз выражаю слова благодарности всем нашим Силам обороны, что держат российское нашествие. Потому что если бы не они, то понятно, что бы было,

– подчеркнул мэр Днепра.

Какие регионы еще атаковала Россия?