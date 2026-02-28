В Днепре сбитый "Шахед" упал в нескольких метрах от дома мэра Филатова
- В Днепре "Шахед" упал в 10 метрах от дома мэра Бориса Филатова.
- Он подтвердил, что от последствий спасла толстая подпорная стенка.
Россия в очередной раз терроризировала Днепропетровскую область ударными дронами 28 февраля. Один из сбитых "Шахедов" упал в считанных метрах от дома мэра Днепра.
Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов.
Смотрите также Враг попал по одной из станций на Днепропетровщине: вспыхнул пожар, пострадал машинист
Какие последствия падения "Шахеда" в Днепре?
Как рассказал Филатов, Россия снова била ударными дронами по Днепру. Во время работы ПВО сбитый "Шахед" упал возле его частного дома. Дрон был в 10 метрах от дома.
Отмечается, что от серьезных последствий спасла толстая подпорная стенка.
Филатов напомнил, что во время полномасштабной войны даже в прифронтовом Днепре каждый находится под угрозой обстрела. К тому же он добавил, что не считает это "каким-то покушением" на его жизнь.
Попутно еще раз выражаю слова благодарности всем нашим Силам обороны, что держат российское нашествие. Потому что если бы не они, то понятно, что бы было,
– подчеркнул мэр Днепра.
Какие регионы еще атаковала Россия?
Как сообщал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, под прицелом врага была одна из железнодорожных станций на Днепропетровщине. В результате атаки БпЛА там возникал пожар и пострадал машинист.
В Киевской ОВА проинформировали, что в результате вражеской атаки зафиксировано последствия на Обуховщине. Там повреждены здания и авто.
Всего на этот раз Россия запустила одну баллистическую ракету и 105 ударных беспилотников. Большинство из дронов удалось перехватить или сбить силами ПВО.