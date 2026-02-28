Несмотря на это, кое-где произошли попадания. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Смотрите также На Украину летят российские "Шахеды": где есть опасность

Сколько целей сбила ПВО?

Враг атаковал баллистической ракетой Искандер-М из Воронежской области России, а также 105 ударными БпЛА типов "Шахед", "Гербера", "Италмас" и других с разных направлений. Большинство воздушных целей удалось ликвидировать.

Ориентировочно 60 из них были "Шахедами". Почти все беспилотники удалось сбить. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 96 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны,

– говорится в сообщении.

Впрочем, также зафиксировали попадание 6 ударных беспилотников и падение обломков сбитых целей по меньшей мере на 7 локациях. В Воздушных силах отметили, что по состоянию на 08:00 в воздушном пространстве до сих пор находится несколько дронов.

