Днепр содрогнулся от серии взрывов
- 17 мая Днепр подвергся серии взрывов.
- Регион атаковали вражеские дроны.
Россияне продолжают терроризировать украинские города. Под ударом врага 17 мая оказался Днепр. Там прогремела серия взрывов.
Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.
Что известно о взрывах в Днепре?
В общем, тревогу для Днепровского района объявили еще в 16:49. Регион находился под атакой вражеских дронов. В частности, мониторы около 17:45 писали о нескольких российских БПЛА курсах на город.
О движении беспилотников в области предупреждали и в Воздушных силах. Ранее там также информировали об угрозе пусков КАБ на Днепропетровщину. Сообщения о первом взрыве поступило уже в 18:06, однако взрывы не прекратились.
Отметим, что в момент публикации информация о возможных последствиях атаки отсутствует. Вероятно, местные власти сообщат об этом впоследствии.
Террор украинских городов не прекращается: где гремели взрывы и какие последствия?
Следует отметить, что в течение ночи и дня 17 мая ряд регионов Украины страдали от российских обстрелов. Тревога несколько раз звучала в Киеве – там силы ПВО отрабатывали по вражеским дронам.
А в Броварском районе Киевщины в результате удара БпЛА повреждено здание автотранспортного предприятия и два частных дома. Традиционно Воздушные силы отчитывались об отражении ночной атаки: было обезврежено 279 дронов из 287 запущенных врагом. При этом зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение отломков еще на 7 локациях.
Днепр, к тому же, был под ударом и ночью, из-за чего пострадали три человека, а также фиксировали повреждения предприятия и жилых домов.
А что происходит в Москве?
17 мая Московская область подверглась одной из самых масштабных атак дронами с начала войны – российские СМИ сообщали о многочисленных взрывах. Под удар, в частности, попал Московский НПЗ в районе Капотни, который входит в крупнейшие в стране-агрессорке и обеспечивает значительную часть топливных потребностей региона.
Также в результате инцидентов возник пожар в аэропорту "Шереметьево", из-за чего были отменены или перенесены сотни рейсов, в частности во "Внуково".
О ситуации в российской столице в присущей себе манере высказался и командующий Сил беспилотных систем ВСУ. "Мадьяр" обнародовал фото дрона с надписью Moscow Never Sleeps.
Кроме того, в районе станции метро "Черкизовская" произошел масштабный пожар под мостом СВХ на Амурской улице - там горели стройматериалы и строительные отходы.