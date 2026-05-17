О последствиях атаки сообщили в Днепропетровской ОГА.

Какие последствия вражеской атаки по Днепру?

Россияне в ночь на 17 мая атаковали Днепр и область. В 0:03 было сообщение об угрозе и возгорании в результате ударов.

В Днепропетровской ОВА заявили, что в результате российской атаки ранения получил 1 человек. 70-летнюю женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а на месте начался пожар.

Впоследствии к медикам обратились еще два человека: мужчины в возрасте 50 и 60 лет. Им оперативно оказали помощь, а пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

Последствия российской атаки по Днепру / Фото Днепропетровская ОГА

По состоянию на 7:30 в Днепре в результате вражеской атаки пострадали 3 человека, а также повреждены предприятие и частные дома.

По состоянию на 7:00 подразделения ПвК "Восток" уничтожили 56 ударных беспилотников в разных районах Днепропетровщины.

Важно! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов в эфире 24 Канала высказал мнение, что Россия в ночь на 14 и весь день 15 мая атаковала Украину ракетами и БпЛА как раз во время поездки президента США в Китай из-за того, что Путин предпочел бы там присутствовать. По словам Леонова, Пекин имеет возможность повлиять на Кремль для прекращения огня и быть гарантом соблюдения им мирного соглашения, но российский диктатор боится, что вопросы по России будут решаться без ее участия.

Что еще известно о недавних атаках России?

Россияне 11 мая разрушили дом культуры в Золочеве на Харьковщине, повредив верхний этаж и перекрытия. Обстрелы Харьковщины продолжаются, чуть ли не ежедневно есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие. Как рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко утром 16 мая снова было сообщение об обстрелах Золочевского района.

В ночь на 16 мая вражеские беспилотники атаковали Киевскую область, повредив жилой дом и коммунальное предприятие в Вышгородском районе.

Противовоздушная оборона уничтожила часть дронов, пострадавших среди гражданского населения нет, но повреждено семь транспортных средств.

В результате российской атаки 16 мая в Измаильском районе Одесской области повреждены объекты критической инфраструктуры и жилые дома, есть пострадавшие без тяжелых травм. Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 39 населенных пунктов, а без электроэнергии остаются 22 662 абонента.