"Произошел хлопок и задымление": директор рассказала подробности взрыва в лицее в Днепре

Прямо во время урока в одном из лицеев Днепра 23 февраля произошел взрыв. Там проводили демонстрацию боеприпасов, пострадали дети.

В комментарии для Общественного директор учебного заведения Инна рассказала об инциденте.

Актуально "Куча детей поехала в больницу": мама ученика рассказала о последствиях взрыва в лицее Днепра

Как дирекция лицея высказалась об инциденте во время занятия?

Инна объяснила, что во время воздушной тревоги в укрытии проходил запланированный урок "Защиты Украины" с участием представителей районного ТЦК и СП. Занятие проходило в рамках учебной программы по теме, посвященной стрелковому оружию и военной технике.

Во время практической части демонстрировали учебный макет гранаты. В момент показа раздался резкий звук и возникло задымление.

По словам руководительницы заведения, помещение сразу проветрили – открыли двери, поэтому дым быстро развеялся. Одна из учениц, вставая со скамейки, травмировала ногу и получила ушиб. Сейчас по факту происшествия продолжается служебное расследование.

Директор лицея рассказала о взрыве в учебном заведении: смотрите видео Общественного

Со своей стороны мать одного из учеников Анна отметила, что сначала школьники решили, будто произошел "прилет", после громкого звука с потолка посыпалась штукатурка. К тому же, по ее словам, многие дети пожаловались на боль в ушах, поэтому родители повезли их на осмотр к медикам.

Чрезвычайные происшествия Днепра и области: последние новости