"Произошел хлопок и задымление": директор рассказала подробности взрыва в лицее в Днепре
- Во время урока "Защиты Украины" в лицее в Днепре произошел взрыв.
- На занятии с участием представителей ТЦК проводили демонстрацию боеприпасов.
Прямо во время урока в одном из лицеев Днепра 23 февраля произошел взрыв. Там проводили демонстрацию боеприпасов, пострадали дети.
В комментарии для Общественного директор учебного заведения Инна рассказала об инциденте.
Актуально "Куча детей поехала в больницу": мама ученика рассказала о последствиях взрыва в лицее Днепра
Как дирекция лицея высказалась об инциденте во время занятия?
Инна объяснила, что во время воздушной тревоги в укрытии проходил запланированный урок "Защиты Украины" с участием представителей районного ТЦК и СП. Занятие проходило в рамках учебной программы по теме, посвященной стрелковому оружию и военной технике.
Во время практической части демонстрировали учебный макет гранаты. В момент показа раздался резкий звук и возникло задымление.
По словам руководительницы заведения, помещение сразу проветрили – открыли двери, поэтому дым быстро развеялся. Одна из учениц, вставая со скамейки, травмировала ногу и получила ушиб. Сейчас по факту происшествия продолжается служебное расследование.
Директор лицея рассказала о взрыве в учебном заведении: смотрите видео Общественного
Со своей стороны мать одного из учеников Анна отметила, что сначала школьники решили, будто произошел "прилет", после громкого звука с потолка посыпалась штукатурка. К тому же, по ее словам, многие дети пожаловались на боль в ушах, поэтому родители повезли их на осмотр к медикам.
Чрезвычайные происшествия Днепра и области: последние новости
В понедельник, 9 февраля, в Кривом Роге Днепропетровской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 16:30 водитель автомобиля BMW на пешеходном переходе наехала на мальчика 2014 года рождения, который переходил дорогу вместе с матерью. Судье вручили подозрение, ей грозит до 8 лет тюрьмы.
17 февраля в Соборном районе города исчезла несовершеннолетняя Анастасия Сытникова. В течение нескольких дней о ее судьбе ничего не было известно. Впоследствии поисковую операцию прекратили – девушку нашли без признаков жизни.
19 февраля вечером в реанимационное отделение Никопольской городской больницы доставили 10-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Медики несколько часов пытались ее спасти, однако усилия оказались тщетными. Как выяснилось, ее до смерти избила мачеха.