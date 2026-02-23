Про таке в коментарі Суспільному розповіла мати 13-річного учня ліцею Анна.

Як стався вибух у школі та в якому стані учні?

За словами жінки, вибух стався просто під час уроку. Зараз вона разом з іншими батьками намагається з'ясувати, у якому форматі відбуватимуться заняття 24 лютого.

Анна розповіла, що діти спершу подумали, що це був "приліт" – у приміщенні обсипалася штукатурка, а в багатьох школярів після вибуху з'явився біль у вухах, через що їх забрали до лікарні.

Що насправді сталося в ліцеї: дивіться відео Суспільного

Йшлося про демонстрацію зброї під час заняття, однак щось пішло не за планом. У момент інциденту тривала повітряна тривога, тому всі перебували в укритті в підвалі. Саме там у старшокласників проходив урок. Син Анни знаходився за двома стінами від епіцентру, він почув вибух, але травм не зазнав.

Раніше повідомлялося, що унаслідок вибуху боєприпасів травмувалися двоє дітей. Правоохоронні органи наразі встановлюють юридичну кваліфікацію події та вирішують, чи відкривати кримінальне провадження.

Зі свого боку директорка ліцею Інна пояснила, що відбувалося заплановане заняття за участі представників районного ТЦК та СП. Урок проводили відповідно до навчальної програми з теми, присвяченої стрілецькій зброї та військовій техніці.

У межах практичної частини демонстрували навчальний макет гранати. Під час показу стався різкий звук, після чого з'явилося задимлення.

