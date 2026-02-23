У коментарі для Суспільного директорка навчального закладу Інна розповіла про інцидент.
Як дирекція ліцею висловилася про інцидент під час заняття?
Інна пояснила, що під час повітряної тривоги в укритті проходило запланований урок "Захисту України" за участю представників районного ТЦК та СП. Заняття відбувалося в межах навчальної програми з теми, присвяченої стрілецькій зброї та військовій техніці.
Під час практичної частини демонстрували навчальний макет гранати. У момент показу пролунав різкий звук і виникло задимлення.
За словами керівниці закладу, приміщення одразу провітрили – відчинили двері, тож дим швидко розвіявся. Одна з учениць, підводячись із лавки, травмувала ногу та отримала забій. Нині за фактом події триває службове розслідування.
Директорка ліцею розповіла про вибух у навчальному закладі: дивіться відео Суспільного
Зі свого боку мати одного з учнів Анна зазначила, що спочатку школярі вирішили, ніби стався "приліт", після гучного звуку зі стелі посипалася штукатурка. До того ж, за її словами, чимало дітей поскаржилися на біль у вухах, тому батьки повезли їх на огляд до медиків.
