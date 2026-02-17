Серия взрывов прогремела в Днепре: ПВО отражает атаку дронов

БпЛА атаковали Днепр ночью 17 февраля. В городе слышали серию взрывов.

Об этом написали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.

Что известно об атаке на Днепр 17 февраля?

В Днепропетровской области в разных районах, и в самом городе Днепр, объявляли воздушную тревогу с севера, почти сразу с начала суток 17 февраля. В регион налетели ударные дроны врага.

В небе над областью вражеские БпЛА. Работает наша ПВО,

– сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.

В течение длительного времени в Днепре слышали серии взрывов. На момент публикации официальной информации о последствиях не было.

После 3 утра мониторы также писали, что на Днепр летела крылатая ракета.

Массированная атака беспилотников российской армии продолжается. Многие из них движутся в сторону Запада.

Где еще раздавались взрывы этой ночью?