Серия взрывов прогремела в Днепре: ПВО отражает атаку дронов
- Ночью 17 февраля Днепр подвергся атаке ударных дронов.
- В городе слышали серию взрывов, работала ПВО.
БпЛА атаковали Днепр ночью 17 февраля. В городе слышали серию взрывов.
Об этом написали в ОВА. Рассказываем, что известно на данный момент.
Что известно об атаке на Днепр 17 февраля?
В Днепропетровской области в разных районах, и в самом городе Днепр, объявляли воздушную тревогу с севера, почти сразу с начала суток 17 февраля. В регион налетели ударные дроны врага.
В небе над областью вражеские БпЛА. Работает наша ПВО,
– сообщил начальник ОВА Александр Ганжа.
В течение длительного времени в Днепре слышали серии взрывов. На момент публикации официальной информации о последствиях не было.
После 3 утра мониторы также писали, что на Днепр летела крылатая ракета.
Массированная атака беспилотников российской армии продолжается. Многие из них движутся в сторону Запада.
Где еще раздавались взрывы этой ночью?
- Серия взрывов прогремела в Одессе почти одновременно с Днепром – город попал под удары БпЛА, там есть пожары и пострадавшие.
- В Запорожье против дронов работала ПВО. О взрывах в Ахтырке в Сумской области также сообщали местные сообщества.
- А еще Россия подняла стратегическую авиацию, в частности Ту-95МС, поэтому ближе к утру возможен ракетный обстрел.