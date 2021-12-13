В Днепре 6-летний мальчик наглотался таблеток и попал в больницу

Женщину с ребенком, которому стало плохо, привезли в медицинское учреждение патрульные полицейские Днепра. Инцидент произошел ночью 13 декабря в Самарском районе города.

Пострадавшего мальчика вместе с матерью увидели инспекторы полиции, которые патрулировали Днепр. Женщина в это время выходила из такси, а ребенок не мог самостоятельно идти.

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Правоохранители выяснили, что мальчику плохо, поэтому решили отвезти его в медучреждение.

Наглотался лекарств, потому что болело горло

Как отметили в патрульной полиции Днепропетровской области, женщина вышла из машины такси перед железнодорожным переездом. Мальчику при этом было очень плохо.

Спросив у женщины, что случилось, правоохранители поняли, что школьник нуждается в их помощи.

Как выяснилось, женщина вышла в магазин, оставив 6-летнего мальчика с младшим братом.

Поскольку у старшего ребенка болело горло, он самостоятельно полез в домашнюю аптечку и наглотался таблеток.

В момент, когда правоохранители увидели женщину, она везла пострадавшего в больницу. Однако с помощью патрульных парень добрался до медиков значительно быстрее.

Врач, осматривавший ребенка, выяснил, что мальчик отравился неизвестным веществом. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Все обстоятельства инцидента будут выяснять правоохранители.

Как именно квалифицировали произошедшее полицейские, пока неизвестно.

Случаи отравления детей нередки

Как утверждают в полиции, в 2021 году количество инцидентов, когда дети без присмотра взрослых бесконтрольно употребляли немалое количество таблеток, существенно увеличилось. Это произошло в связи с крайне опасным челленджем, который запустили в тиктоке. Так, в июле в Днепропетровской области 13-летняя девушка вместе со своим парнем наглоталась таблеток.