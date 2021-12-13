Постраждалого хлопчика разом з матір'ю побачили інспектори поліції, які патрулювали Дніпро. Жінка у цей час виходила з таксі, а дитина не могла самостійно йти.

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Правоохоронці з'ясували, що хлопчику зле, тому вирішили відвезти його до медзакладу.

Наковтався ліків, бо боліло горло

Як зазначили у патрульній поліції Дніпропетровської області, жінка вийшла з машини таксі перед залізничним переїздом. Хлопчику при цьому було дуже погано.

Спитавши у жінки, що трапилося, правоохоронці зрозуміли, що школяр потребує їхньої допомоги.

Як з'ясувалося, жінка вийшла до магазину, залишивши 6-річного хлопчика з молодшим братом.

Оскільки у старшої дитини боліло горло, він самостійно поліз до домашньої аптечки та наковтався пігулок.

У момент, коли правоохоронці побачили жінку, вона везла постраждалого до лікарні. Однак за допомогою патрульних хлопець дістався до медиків значно швидше.

Лікар, який оглядав дитину, з'ясував, що хлопчик отруївся невідомою речовиною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Всі обставини інциденту з'ясовуватимуть правоохоронці.

Як саме кваліфікували подію поліцейські, наразі невідомо.

Випадки отруєння дітей непоодинокі

Як стверджують у поліції, у 2021 році кількість інцидентів, коли діти без нагляду дорослих неконтрольовано вживали чималу кількість пігулок, суттєво збільшилася. Це сталося у зв'язку з вкрай небезпечним челенджем, який запустили у тіктоку. Так, у липні у Дніпропетровській області 13-річна дівчина разом зі своїм хлопцем наковталася пігулок.