В Днепре лабрадор выпил бутылку коньяка: утром уже было не смешно

В днепровскую ветклинику попал лабрадор с чрезвычайно сильным похмельем. Он до этого выпил целую бутылку коньяка.

Этот инцидент произошел еще на Новый год, однако получило огласку событие лишь 13 января. К сожалению, за собачкой Харви тогда не уследили, однако сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Сперва всех это позабавило

Хозяева четвероногого рассказали, что во время застолья собака осталась одна в комнате. Потом она сбросила со стола бутылку коньяка, выгрызла пробку и самостоятельно выпила все содержимое. После этой выходки любимец не буянил и вел себя нормально.

Естественно, хвостатый быстро опьянел и, по словам владельцев, начал "зажигать". Конечно, это позабавило всю компанию. Но на следующий день у собаки случилось похмелье,

– написали ветеринары.

Пушистый сильно шатался из стороны в сторону и совсем не хотел есть. А во время утренней прогулки он не мог сходить в туалет, потому что его не слушались ноги.

Дома у собаки уже началась рвота, поэтому ее повезли в ветклинику. Там пришлось сделать промывание желудка. Этого оказалось достаточно, поэтому Харви забрали домой.

Харви после похмелья выписывают из ветклиники: смотрите видео

Другой "праздничный" инцидент недавно

Также в эту клинику недавно привезли котика, который съел елочный дождик. У животного было плохое самочувствие и его практически пришлось спасать.

После осмотра, пушистику немедленно начали делать операцию. К счастью, среагировали быстро и все закончилось хорошо. Однако ветеринары призвали всех хозяев быть очень внимательными, когда в доме есть такие праздничные декорации.

Читайте полный текст сообщения ветеринарной клиники "На рабочей":

В состоянии сильного опьянения к нам поступил лабрадор Харви. В какой-то момент новогоднего застолья Харви остался один в комнате. Он решил не терять времени и полакомиться вкусненьким, пока никто не видит.

Но собака выбрала бутылку коньяка, которая стояла на столе. Харви сбросил его на пол, выгрыз зубами пробку и выглотал всю бутылку крепкого напитка.

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Естественно, хвостатый быстро опьянел и, по словам владельцев, начал "зажигать". Конечно, это позабавило всю компанию. Но на следующий день у собаки случилось похмелье. Его все еще шатало из стороны в сторону, на прогулке он не смог помочиться, потому что лапы не слушались. Дома началась рвота и пропал аппетит.

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В таком состоянии Харви попал к нам. Ему провели дезинсекционную инфузионную терапию, похожую на ту, которую людям делают в подобной ситуации. После этого случая было принято решение об открытии новой услуги в клинике – "вытрезвитель для животных". Сейчас хвостатый любитель крепких напитков уже дома и вряд ли захочет еще раз пристраститься к алкоголю.