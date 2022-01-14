Цей інцидент трапився ще на новий рік, проте набула розголосу подія лише 13 січня. На жаль, за песиком Харві тоді не встежили, проте зараз його життю нічого не загрожує.

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Спершу всіх це потішило

Господарі чотирилапого розповіли, що під час застілля собака залишився один в кімнаті. Потім він скинув зі столу пляшку коньяку, вигриз пробку та самотужки випив увесь вміст. Після цієї витівки улюбленець не буянив і поводив себе нормально.

Природно, хвостатий швидко сп'янів і, за словами власників, почав "запалювати". Звичайно, це потішило всю компанію. Але наступного дня у пса трапилося похмілля, – написали ветеринари.

Пухнастий сильно хитався з боку на бік і зовсім не хотів їсти. А під час ранкової прогулянки пес не міг сходити в туалет, бо його не слухалися ноги.

Вдома ж у собаки почалася вже почалася блювота, тому його повезли до ветклініки. Там довелося зробити промивання шлунку. Цього виявилося достатньо, тому Харві забрали додому.

Харві після похмілля виписують із ветклініки: дивіться відео

Інший "святковий" інцидент нещодавно

Також до цієї клініки нещодавно привезли котика, який з’їв ялинковий дощик. У тварини було погане самопочуття та її практично довелося рятувати.

Після огляду, пухнастику негайно почали робити операцію. На щастя, зреагували швидко та все закінчилося добре. Проте ветеринари закликали всіх господарів бути дуже уважними, коли в домі є такі святкові декорації.

Читайте повний текст допису ветеринарної клініки "На робочій":

У стані сильного сп'яніння до нас надійшов лабрадор Харві. Якоїсь миті новорічного застілля Харві залишився один у кімнаті. Він вирішив не гаяти часу й поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить.

Але собака обрала пляшку коньяку, яка стояла на столі. Харві скинув його на підлогу, вигриз зубами пробку і виковтав усю пляшку міцного напою.

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Природно, хвостатий швидко сп'янів і, за словами власників, почав "запалювати". Звичайно, це потішило всю компанію. Але наступного дня у пса трапилося похмілля Його все ще хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, тому що лапи не слухалися. Пізніше вдома почалося блювання і зник апетит.

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У такому стані Харві потрапив до нас. Йому провели дезінсекційну інфузійну терапію, схожу на ту, яку людям роблять у подібній ситуації. Після цього випадку було ухвалено рішення про відкриття нової послуги у клініці – "витверезник для тварин". Зараз хвостатий любитель міцних напоїв вже вдома і навряд чи захоче ще раз приохотитися до алкоголю.