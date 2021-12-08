В Днепре мотоциклист жостко снес школьницу

На улице Криворожской в Днепре мотоциклист жестко снес школьницу. Удар был настолько сильным, что ребенок кувыркнулся в воздухе.

Это случилось 8 декабря в 15:26, когда девочка выбежала на дорогу. Следует отметить, что это случилось примерно в 10 метрах от пешеходного перехода.

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Какие травмы она получила

По данным СМИ, потерпевшей 15 лет. На записи сначала было видно 2 мотоцикла, которые двигались в направлении проспекта Металлургов.

Девушка стояла на обочине с группой людей, а потом почему-то решила побежать. Однако ее снес мотоциклист, который даже не мог среагировать в такой ситуации.

Девочка выбежала на дорогу / Скриншот 24 канала

Несовершеннолетнюю госпитализировали в больницу с переломом ноги и повреждением таза. Мы не вставляем видео по этическим соображениям. Однако вы можете просмотреть его по этой ссылке. Не рекомендуем это делать слабонервным и несовершеннолетним.

Осталась лежать на дороге / Скриншот 24 канала

Другая авария недавно

В Одессе в начале декабря случилась жесткая авария с участием служебного автомобиля полицейского с руководящей должностью. Он сбил женщину на переходе, когда поехал на красный свет. Оказалось, что в авто были исполняющий обязанности руководителя полиции Одесской области и начальник одного из райотделов.

Впоследствии туда приехала скорая, однако госпитализировать пострадавшую не удалось. Впоследствии стало известно, что этому помешал правоохранитель, который хотел сам отвезти женщину в больницу. Это дело начало расследовать ГБР.