В Днепре неизвестные угрожают активистке, защищающей лес: фото подтверждения

Начали угрожать активистке из Днепра Вере Танской, которая борется за сохранение "Обуховского леса". Она обнародовала подтверждение этому.

Женщина отметила, что угрозы обнаружила 8 января и написала заявление в полицию. Речь идет о попытке приватизации Кировского озера, вокруг которого недавно начали возводить ограждение. Это очень возмутило горожан, поэтому они решили с этим бороться.

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О каких угрозах рассказали

Танская рассказала об этом в сообществе "Березановка – мой райончик", что залили монтажной пеной двери ее салона, парикмахерской RIZO. Кроме того, там зарисовали баллончиками рекламный баннер и нарисовали многих свастик.

Зарисованный баннер салона женщины / Фото сообщества "Березановка – мой райончик"

Также оставили послание на бетонном ограждении, которое недавно установили возле водохранилища. Там желтой краской написали крайне провокационные слова: "Если Танская отс*сет".

Надпись с оскорблением на стене / Фото сообщества "Березановка – мой райончик"

Когда лес защищает целый район, кому-то очень хочется найти одного козла отпущения. Как по мне, то пахнет травлей и буллингом,

– сказала женщина об этих инцидентах.

Она добавила и то, что борется не одна. Мол, в ее районе живет более 30 тысяч человек и все они готовы бороться за единственный глоток свежего воздуха в своем городе.



Дверь залили монтажной пеной / Фото телеграма "Днепр оперативный"

Кратко о борьбе жителей города

Озеро, вокруг которого возвели забор, расположено на территории Обуховского и Кировского лесничества. Там тоже появилась будка охраны, однако работники этого временного сооружения ничего не комментируют.



Люди на акции борьбы за лес / Фото сообщества "Березановка – мой райончик"

1 ноября активисты вышли на митинг по поводу этого "отжима" озера. Несколько десятков человек перекрывали дорогу с плакатами и говорили, что не остановятся.

Также 29 октября была создана электронная петиция "Остановить захват лесных территорий Обуховского/Кировского/лесничества" на сайте представительства президента Украины. По состоянию на 11 января там есть 7200 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом.



Петиция, созданная активистами / Скриншот 24 канала

Читайте полный текст поста из сообщества "Березановка – мой райончик":

Когда лес защищает целый район, кому-то очень хочется найти одного козла отпущения. Как по мне, то попахивает травлей и булингом. Перед нашим праздником в лесу 8.01 были запенены монтажной пеной входные двери моей работы…… После многочисленных писем, которые имели необратимые решения, писали на стене оскорбления…Так вот тем кто это делает, а я уверенна они это читают, хочу сказать: "Я не одна, за мной целый район и инициативная группа. Вы всем такое планируете делать? На нашем районе проживает более 30000 тысяч людей и это мы не со всех ещё собрали подписи….. Почему вы не хотите просто выйти на диалог к людям? Почему поступаете такими варварскими способами?"

Защищать наш лес - это долг каждого жителя города, потому что нам не должно быть стыдно перед своими внуками. Потому что это единственный глоток свежего воздуха для всего города. Нельзя забирать у людей то, что им принадлежит!!! Пока инициативная группа бросала семьи и работу, чтобы ездить по инстанциям, а жители собирали подписи по улицам, кто-то с нас смеялся и говорил что мы их собрали на шашлыках. И все бы ничего, но это говорили люди, которые бегают и бумажки шефу носят. Прозвонив список подписей, они были удивлены, что они реальны…. Надеюсь эти леди узнают себя в этих предложениях. И тут у меня к ним вопрос!!!! А как бы вы поступили на своём районе в такой ситуации? Судя по сказанному, пока мы были у вашего шефа в кабинете, продались бы за шашлыки. Все начинается с каждого из нас. Из честности чиновника, который сидит и подписывает такие разрешения на лес или может наоборот…… Секретарши, которая сидит на своей зарплате и ей абсолютно все равно, что у неё сделают на районе. Главное шашлык пусть дадут. С Ребенка, который гуляя по лесу поднимает мусор и вешает плакат "Збережемо ліс"!!!