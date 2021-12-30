Издание Цензор.НЕТ сообщило, что в нашем государстве насчитывается более 300 лесхозов. И некоторые из них проводят рубки в ценных лесах.

Согласно международной практике и пониманию WWF, незаконными рубками являются те, которые нарушают законодательство. Например, в этом году эксперты зафиксировали несколько рубок в официальных пралесах, и на это была вся разрешительная документация.

То есть в официальных отчетах она не будет фигурировать как незаконная, хотя является таковой с точки зрения международного понимания, и никто не знает, сколько их в Украине. По разным оценкам таких от 5 до 30%,

– подчеркнули специалисты Всемирного фонда природы.

Сознательное отношение – от одинокого гражданина, сообществ до чиновников, бизнеса до уровня государства – важнейшая предпосылка к позитивным изменениям в сохранении леса. Это трансформируется в адекватное охранное законодательство и контроль его соблюдения со стороны общества и государственных органов.

СМИ неоднократно подчеркивали, что в Украине нередко игнорируются настоящие экологические проблемы, такие как вырубка лесов, зато псевдоэкологи "штормуют" бизнес. Этот термин получил название экотероризм, когда так называемые псевдоэкологи требуют деньги у предприятий. Зато настоящие экопроблемы остаются неразрешимыми.

То есть сейчас важно, чтобы важность определенной экологической проблемы ранжировалась для общества, СМИ и экологов не по прибыли, которую можно получить от их решения, а по важности для здоровья украинцев и их выживания как нации.