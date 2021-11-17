В Днепре сделали писсуар из руки памятника Ленину: фото инсталляции

Декоммунизация в Украине длится уже несколько лет. Однако всегда есть вещи, которые очень удивляют. В частности, в Днепре из руки памятника Ленину сделали писсуар.

Фото этого арт-объекта обнародовали в сети 16 ноября. Однако неизвестно, где именно сделали эту инсталляцию.

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Писсуар из руки Ленина в Днепре / Фото Павла Цвигуна

Там есть не только рука

На фото заметно, что в руку Ильича вмонтирована большая чашка. Поэтому, вероятно, это туалет какого-то из местных пабов.

Достойное прославление СССР в Днепре / Фото Павла Цвигуна

Кроме руки снесенного памятника там есть и другие упоминания СССР. На внутренней стороне деревянной крышки унитаза вырезан герб тоталитарного государства. Кроме этого, за посетителями туалета наблюдает голова Ленина, которую заперли за иллюминатором в сливном бачке.



"Подглядыватель" Ленин в сливном бачке / Фото Павла Цвигуна

Когда снесли этот памятник

Памятник Ленина стоял напротив Центрального универмага Днепра. Однако 22 февраля 2014 года туда пришли активисты, которые решили провести декоммунизацию. Постаменту подпилили ноги, а водитель автокрана задел и повалил его под бурные аплодисменты.

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