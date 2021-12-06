В Днепре школьницу забрызгали слезоточивым газом: одноклассники все объяснили
Источник:"Днепр Оперативный"
В одной из Днепровских школ 6 декабря произошел ужасающий инцидент. Там забрызгали слезоточивым газом одну из учениц.
Впоследствии ученики рассказали, что это случилось, когда игрались с баллончиком. Мол, разбрызгивание было всего лишь случайностью. Это случилось в школе №130, расположенной в жилом массиве "Победа".
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Приехала "скорая" и полиция
Когда в классе воспользовались спецсредством, газ попал только на одну ученицу. СМИ сообщили, что за медицинской помощью никто не обращался. Однако в сети обнародовали видео, где видно, что под школой стояла машина "скорой".
Впоследствии учеников класса, где это произошло, с согласия родителей отпустили домой. Также приехали правоохранители, работавшие над выяснением обстоятельств инцидента и личности хулигана.
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22 сентября сообщили, что в Днепре 15-летнюю студентку колледжа забрызгали баллончиком одногруппники. Когда это произошло, ее сразу направили на осмотр офтальмолога.
Состояние потерпевшей оценили как "среднюю тяжесть", поскольку были значительные повреждения глаз. Впоследствии потребовалась и госпитализация в хирургическое отделение.