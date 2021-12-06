Згодом учні розповіли, що це трапилося, коли "гралися" з балончиком. Мовляв, розбризкування було лише випадковістю. Це трапилося в школі №130, яка розташована в житловому масиві "перемога".

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Приїхала швидка та поліція

Коли в класі скористалися спецзасобом, газ потрапив лише на одну ученицю. ЗМІ повідомили, що по медичну допомогу ніхто не звертався. Проте в мережі оприлюднили відео, на якому видно, що під школою стояла карета швидкої.

Згодом учнів класу, де це сталося, за згодою батьків відпустили додому. Також приїхали правоохоронці, які працювали над встановленням обставин інциденту й особи хулігана.

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22 вересня повідомили, що в Дніпрі 15-річну студентку коледжу забризкали балончиком одногрупники. Коли це трапилося, її одразу направили на огляд офтальмолога.

Стан потерпілої оцінили як "середньої важкості", оскільки були значні пошкодження очей. Згодом знадобилася й госпіталізація до хірургічного відділення.