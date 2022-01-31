В Днепре трагически погибла молодая судья: что о ней известно

Погибла молодая судья из Днепра Виктория Шавула. Коллеги назвали ее смерть трагической и преждевременной.

О том, что Виктория Станиславовна умерла, сообщили 30 января. Она была судьей в отставке Ленинского райсуда Днепра.

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Причину смерти не назвали

Коллектив учреждения выразил свои соболезнования родным бывшей коллеги. Также к этим словам присоединились в комментариях несколько десятков человек.

Ленинский районный суд города Днепропетровска с сожалением сообщает о преждевременной трагической смерти судьи в отставке Шавулы Виктории Станиславовны. Коллектив суда выражает свои соболезнования родным и близким умершей,

– написали служители Фемиды.

Однако они не указали, какова была причина смерти. Прощание с Викторией началось 31 января в 14 часов. Его провели в прощальном зале больницы имени Мечникова. Вероятно, она находилась там на лечении.

Что известно об этой судье

Издание Vgorode написало, что женщина работала в Ленинском суде с 2008 года. В 2013 году она была избрана судьей бессрочно. А уже в июне 2020 года женщина ушла с поста.

В 2020 году Виктория Шавула подавала свою декларацию типа "Перед увольнением". Отчетные данные документа охватывали период с 1 января по 2 июля прошлого года.

По месту работы в должности судьи у нее была большая зарплата. А именно, Шавула указала доход, который был немного больше миллиона гривен. Если это сумма, которую она получила за указанный период, то у судьи была зарплата ориентировочно 160 – 170 тысяч гривен в месяц.

Учреждение, где работала судья, до сих пор не прошло декоммунизацию. То есть оно и дальше называется в честь Ленина. Кроме того, суд до сих пор в публикациях фейсбука пишет старое название города – Днепропетровск. А это советская попытка прославления одного из организаторов Голодомора 1932 – 1933 годов Григория Петровского.

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Ленинский районный суд г. Днепропетровска с сожалением сообщает о преждевременной трагической смерти судьи в отставке Шавулы Виктории Станиславовны. Коллектив суда выражает соболезнования родным и близким умершей.

Прощание с Викторией Станиславовной состоится 31 января 2022 года в 14.00 в прощальном зале больницы им. Мечникова (г. Днепр, пл. Соборная, 14).