Про те, що Вікторія Станіславівна пішла у засвіти, повідомили 30 січня. Вона була суддею у відставці Ленінського райсуду Дніпра.

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Причину загибелі не назвали

Колектив установи висловив свої співчуття рідним колишньої колеги. Також до цих слів приєдналися в коментарях кілька десятків людей.

Ленінський районний суд міста Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої,

– написали служителі феміди.

Проте вони не вказали, якою була причина смерті. Прощання з Вікторією почалося 31 січня о 14 годині. Його провели в прощальному залі лікарні імені Мечникова. Тому, ймовірно, вона перебувала там на лікуванні.

Що відомо про цю суддю

Видання Vgorode написало, що жінка працювала у Ленінському суді з 2008 року. У 2013 році її було обрано суддею безстроково. А вже в червні 2020 року жінка пішла з посади.

У 2020 році Вікторія Шавула подавала свою декларацію типу "Перед звільненням". Звітні дані документу охоплювали період від 1 січня до 2 липня того року.

За місцем роботи на посаді судді в неї була чимала зарплата. А саме, Шавула вказала дохід, який був трішки більшим мільйона гривень. Якщо це сума, яку вона отримала за вказаний період, то суддя мала зарплату орієнтовно 160 – 170 тисяч гривень на місяць.

Цікаво! Установа, де працювала ця суддя, досі не пройшла декомунізацію. Тобто вона й надалі називається на честь Леніна. Окрім цього, суд досі в публікаціях фейсбуку пише стару назву міста – Дніпропетровськ. А це є радянською спробою уславлення одного з організаторів голодомору 1932 – 1933 років Григорія Петровського.

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Ленінський районний суд м. Дніпропетровська із жалем повідомляє про передчасну трагічну смерть судді у відставці Шавули Вікторії Станіславівни. Колектив суду висловлює свої співчуття рідним та близьким померлої.

Прощання з Вікторією Станіславівною відбудеться 31 січня 2022 року о 14.00 годині в прощальному залі лікарні ім. Мечникова (м. Дніпро, пл. Соборна, 14).