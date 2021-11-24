В Днепре у подъезда поставили "царские ворота"

24 ноября 2021 , 14:01
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Источник:

фейсбук Алексея Волкова

Один из подъездов Днепра местные жители решили украсить по-особенному. При входе они поставили две римские колонны с "позолоченным" орнаментом.

О происшествии рассказал очевидец Алексей 23 октября. Он опубликовал фото, где виден подъезд в римском стиле.

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Подъезд в римском стиле

На фотографиях видны две белые римские колонны, разрисованные золотой краской как позолотой. У самых дверей жильцы дома нацепили две фигуры головы льва – тоже "позолоченного".

В сети люди насмехаются над жителями Днепра, ведь, на их взгляд, новые фигуры совсем не подходят к стилю подъезда. Вот несколько реакций:

  • Надо будет у себя во дворе сделать;
  • Этот ансамбль прекрасно дополнят лебеди;
  • А председатель ОСМД не Гай Юлий случайно?

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Автор: Марта Кушка