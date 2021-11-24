В Днепре у подъезда поставили "царские ворота"
24 ноября 2021 , 14:01Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Волкова
Один из подъездов Днепра местные жители решили украсить по-особенному. При входе они поставили две римские колонны с "позолоченным" орнаментом.
О происшествии рассказал очевидец Алексей 23 октября. Он опубликовал фото, где виден подъезд в римском стиле.
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Подъезд в римском стиле
На фотографиях видны две белые римские колонны, разрисованные золотой краской как позолотой. У самых дверей жильцы дома нацепили две фигуры головы льва – тоже "позолоченного".
В сети люди насмехаются над жителями Днепра, ведь, на их взгляд, новые фигуры совсем не подходят к стилю подъезда. Вот несколько реакций:
- Надо будет у себя во дворе сделать;
- Этот ансамбль прекрасно дополнят лебеди;
- А председатель ОСМД не Гай Юлий случайно?
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