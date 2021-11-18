В Днепре улицу затопило кипятком: люди не могут выйти из подъездов

На улице Приднепровской в Днепре произошел серьезный прорыв трубы, приведший к затоплению двора. Люди, которые там проживают, кое-где даже не могут выйти из своего подъезда. Следует отметить, что в "озеро" постоянно прибывает кипяток.

Больше всего страдают жители дома №5. Трубу прорвало накануне прямо под их окнами.

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Идет густой пар

Об этом сообщили 18 ноября. Вода в этом месте продолжает поступать и уже затопило несколько гаражей. Однако туда до сих пор не приехали коммунальщики, которые должны заниматься ремонтом.

Потоп на улице Приднепровска в Днепре: смотрите видео

По словам очевидцев, прорыв произошел под землей. Из канализационного люка на улице идет густой пар, свидетельствующий о высокой температуре воды. При этом нет ни одного неприятного запаха. Потому, вероятно, прорвало теплосеть.

Место прорыва трубы в Днепре / Фото "Информатор"

Похожий инцидент в городе

26 августа сообщили, что на улице Каштановой в течение 2 недель стояла ужасная вонь. Она шла с места прорыва канализации, случившегося на территории частного предприятия.

Из-за этого начали увольняться работники, а жители соседнего дома пытались обращаться к властям. Однако единственное, что сделали с проблемой – проложили "мостики" из поддонов.