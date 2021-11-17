Об этом в сети сообщили примерно в 11 часов утра. Очевидцы обнародовали фото и видео этого инцидента, действительно удивляющие высотой "гейзера".

Недавно На Софийской площади в Киеве прорвало трубу

Что сказали коммунальщики

На кадрах видно струю воды высотой в несколько этажей жилого дома. Фонтан образовался на улице Героев Труда, 19.



Фонтан в харьковском дворе / Фото телеграма "Труха"

Впоследствии это прокомментировали в "Харьковводоканале". Там рассказали, что это произошло из-за прорыва трубопровода. В это место сразу направили аварийную бригаду. Специалисты начали устранять неисправность на трубопроводе диаметром 300 миллиметров.

На этом участке уже выполнены земляные работы и приступили к сварке. Замену технически изношенного трубопровода производим без отключения абонентов от водоснабжения.

– заявили в коммунальном предприятии.

Там отметили, что ремонт должен быть завершен сегодня. А именно, говорили, что завершат все к 14 часам.

Фонтан от прорыва в харьковском дворе: смотрите видео

Похожее событие в столице

22 июня на улице Электриков в Киеве тоже эпически прорвало трубу. Как следствие, вода лилась на дорогу обильным многометровым фонтаном.

Столб воды вырывался из-за бетонного забора и попадал на тротуар и часть проезжей части. Однако, движение в этом месте, в результате прорыва, не было затруднено.