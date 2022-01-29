В Днепре упала гигантская вокзальная люстра: проверят все подвесные светильники Укрзализныци

На всех железнодорожных вокзалах страны проведут проверку люстр. Все из-за того, что 28 января в Днепре повалился на землю огромный подвесной светильник.

Речь идет о проверке всех подвесных осветительных приборов. Ее проведет "Вокзальная компания" Укрзализныци.

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Вечером за день до этого сообщения работники Днепровского главного железнодорожного вокзала не совсем справились с работой. Дело в том, что они проводили плановую замену лампочек, но все пошло не по плану.



Вокзальная люстра, которая упала / Фото Укрзализныци

Огромная люстра повалилась на пол и разбилась. К счастью, рядом не было людей и никто не пострадал. Однако инцидент получил немалую огласку.



Место, где была подвесная люстра / Фото Укрзализныци

Много оборудования уже устарело

В компании указали на то, что проверка будет внеплановой. Также указали на то, что срок эксплуатации части оборудования подходит к завершению. Поэтому, мол, требует усиленного внимания работников.

Хочу заверить всех пассажиров и посетителей вокзалов, что работники компании соблюдают все протоколы безопасности и проверяют исправность оборудования, которое объективно имеет высокий износ. Так, в частности, действуем на предубеждение,

– отметил Александр Перцовский.

Также он упомянул о том, что с текущего года приняли план обновления инфраструктуры. Он рассчитан на 2022 – 2024 годы.

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