В Днепре установят самую высокую после Киева елку в Украине

В Днепре продолжают монтировать главную новогоднюю елку. В этом году ее установят на площади Героев Майдана, хотя ранее главные праздничные мероприятия проходили на Европейской площади.

Высота главной днепровской елки составит 20 метров, и она станет самой высокой среди большинства украинских городов. Правда, в Киеве новогоднее деревце будет немного выше – 31 метр.

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Цена днепровской красавицы – 50 миллионов

Нынешняя елка обошлась Днепру в более 50 миллионов гривен. А на дополнительные украшения по двум другим тендерам потратили по 4 миллиона гривен.

В горсовете рассказали, что деревце создали из невоспламеняющихся материалов. Елка является безопасной для окружающей среды и, в частности, людей, которые будут отдыхать возле нее.



Днепровская елка уступает киевской, но среди остальных городов будет самой высокой / Фото с телеграмму "Днепр сейчас"

Торжественного зажжения елки не будет

Зеленая красавица Днепра засветится сразу после установки. Возле нее разместят интересные фотозоны и праздничный городок, но массовых мероприятий проводить не планируют.

На Новый год днепрян приглашают в дома культуры. Здесь собственно и должны пройти разнообразные концерты, но с соблюдением всех карантинных правил.

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Что Днепр готовит к Новому году:

В городе будет огромная инсталляция со сказочными фигурами высотой 8 метров. 32 фигуры разместят на Фестивальном причале.

В сквере "Прибрежный" установят самый большой в Украине световой сухой фонтан. Его украсят 2 километрами гирлянд и фигурами с освещением.

Еще одна елка будет на Слобожанском проспекте. Она будет сиять тысячами гирлянд и 40 декорациями.

80 опор Нового моста украсят осветительными элементами.

На остальных центральных улицах Днепра установят Праздничные иллюминации и композиции.

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