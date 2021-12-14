Висота головної дніпровської ялинки становитиме 20 метрів, і вона стане найвищою серед більшості українських міст. Щоправда, в Києві новорічне деревце буде трохи вищим – 31 метр.

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Ціна дніпровської красуні – 50 мільйонів

Цьогорічна ялинка обійшлася Дніпру у понад 50 мільйонів гривень. А на додаткові прикраси за двома іншими тендерами витратили по 4 мільйони гривень.

У міськраді розповіли, що деревце створили з незаймистих матеріалів. Ялинка є безпечною для навколишнього середовища та, зокрема, людей, які відпочиватимуть біля неї.



Дніпровська ялинка поступається київській, але серед решти міст буде найвищою / Фото з телеграму "Днепр сейчас"

Урочистого запалення ялинки не буде

Зелена красуня Дніпра засвітиться одразу після встановлення. Біля неї розмістять цікаві фотозони та святкове містечко, але масових заходів проводити не планують.

На Новий рік дніпрян запрошують до будинків культури. Тут власне і мають пройти різноманітні концерти, але з дотриманням усіх карантинних правил.

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Що Дніпро готує до Нового року:

У місті буде величезна інсталяція з казковими фігурами висотою 8 метрів. 32 фігури розмістять на Фестивальному причалі.

У сквері "Прибережний" встановлять найбільший в Україні світловий сухий фонтан. Його прикрасять 2 кілометрами гірлянд і фігурами з освітленням.

Ще одна ялинка буде на Слобожанському проспекті. Вона сяятиме тисячами гірлянд і 40 декораціями.

80 опор Нового мосту прикрасять освітлювальними елементами.

На решті центральних вулиць Дніпра встановлять святкові ілюмінації та композиції.

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