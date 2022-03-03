В Днепре и Полтаве – воздушная тревога

В Днепре и Полтаве сообщили о воздушной опасности. Всем из-за угрозы следует перейти в укрытие.

Накануне в ВГА сообщили, что на территории Днепропетровской области не было ни одного оккупанта. В самом Днепре на улицах тонны мешков с песком.

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Днепряне возводят баррикады

Тем временем днепряне, не покладая рук, продолжают возводить баррикады. В Полтавской области говорят, что боевых действий в регионе пока нет, однако полтавчане активно приобщаются к помощи другим областям.