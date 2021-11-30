В Днепре заминировали помещение суда: начали проверку здания

Сообщили о заминировании Днепровского апелляционного хозяйственного суда. Сейчас туда уже прибыли спасатели.

Сейчас об этом написали только в местных телеграмм-каналах. Первые публикации об этом появились примерно в 16 часов 30 ноября.

Ранее В столице сообщили о заминировании Киевского апелляционного суда

​На месте видны только спасатели

Речь идет о здании, которое расположено на проспекте Яворницкого. На видео с места заметны только спасатели. Однако, вероятно, туда приехали и правоохранители. Начали ли эвакуацию из здания суда – пока неизвестно.

Помещение суда, которое заминировали в Днепре: смотрите видео

Какое наказание за такое возможно

Если во время проверки здания не найдут ни одной взрывчатки, то квалификация дела будет уже привычной. Преимущественно фейковые минирования расследуют по статье о ложном сообщении об угрозе жизни граждан.

Когда виновного разыщут, он может отправиться в тюрьму на срок до 8 лет. Однако, если эти сообщения приходят на электронный ящик, подозреваемых преимущественно не находят.

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Расположение апелляционного хозяйственного суда, который заминировали / Карта google