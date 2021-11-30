Поки про це написали тільки в місцевих телеграм-каналах. Перші публікації щодо замінування з'явилися приблизно о 16 годині 30 листопада.

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​На місці видно лише рятувальників

Мовиться про будівлю, яка розташована на проспекті Яворницького. На відео з місця помітно лише рятувальників. Проте, ймовірно, туди згодом приїхали й правоохоронці. Чи почали евакуацію з будівлі суду – наразі невідомо.

Приміщення суду, який замінували в Дніпрі: дивіться відео

Яке покарання за таке можливе

Якщо під час перевірки будівлі не знайдуть жодної вибухівки, то кваліфікація справи буде вже звичною. Переважно фейкові замінування розслідують за статтею про неправдиве повідомлення про загрозу життю громадян.

Коли винного розшукають, він може відправитися до в'язниці на строк до 8 років. Проте, якщо ці повідомлення приходять на електронну скриньку, підозрюваних переважно не знаходять.

Розташування Апеляційного господарського суду, який замінували / Карта google