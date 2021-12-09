Днепрянин выбросил 20-летнюю возлюбленную с 8 этажа: жуткие детали убийства

В Днепре у пары произошел конфликт, который имел трагические последствия. В ходе ссоры юноша слишком разозлился и просто скинул 20-летнюю возлюбленную с балкона.

После падения с 8 этажа она сразу умерла. Правоохранители начали это расследовать 7 декабря.

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Сообщили об обнаруженном теле

На горячую линию "102" обратились в этот день около 20:30. Заявители рассказали, что увидели тело в одном из дворов Соборного района. Полицейские прибыли и стали искать причастных.

Когда следователи установили, что это мог сделать парень погибшей, его сразу задержали. Однако пока продолжается расследование, поэтому окончательный вердикт может измениться.

Как его могут наказать

Правоохранители расследуют это дело как умышленное убийство. Соответствующая статья Уголовного кодекса предусматривает до 15 лет тюрьмы.

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