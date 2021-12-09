Дніпрянин викинув 20-річну кохану з 8 поверху: моторошні деталі вбивства
Джерело:поліція Дніпропетровщини
У Дніпрі між парою виник конфлікт, який мав трагічні наслідки. В ході сварки юнак надто розізлився та просто скинув 20-річнну кохану з балкона.
Після падіння з 8 поверху вона одразу померла. Правоохоронці почали це розслідувати 7 грудня.
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Повідомили про виявлене тіло
На гарячу лінію "102" звернулися в цей день приблизно о 20:30. Заявники розповіли, що побачили тіло в одному з дворів Соборного району. Поліцейські прибули та почали шукати причетних.
Коли слідчі встановили, що це міг скоїти хлопець загиблої, його одразу затримали. Проте наразі ще триває розслідування, тому остаточний вердикт може змінитися.
Як його можуть покарати
Правоохоронці розслідують цю справу, як умисне вбивство. Відповідна стаття Кримінального кодексу передбачає до 15 років ув’язнення.
Інші гучні вбивства нещодавно
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