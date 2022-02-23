На Днепропетровщине могут ввести режим чрезвычайного положения

В Днепропетровской области может быть введено чрезвычайное положение. Решение обсуждают с Офисом Президента.

Об этом заявил городской глава Днепра Борис Филатов. Соответствующую информацию озвучил на сессии горсовета 23 февраля.

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Чрезвычайное состояние в Днепре

По словам Филатова, он срочно должен отлучиться с переговорных заседаний с представителями Офиса Президента. В среду, 23 февраля, будут приниматься решения по чрезвычайному положению в Днепре.

Соответствующий вопрос будет рассматриваться и Верховной Радой Украины. По словам нардепа Ярослава Железняка, вероятно, что в повестке дня его будут голосовать в 12:30.

Народный избранник подчеркнул, что чрезвычайное положение планируется ввести не по всей стране, а только в отдельных областях.

Какая разница между чрезвычайной ситуацией и чрезвычайным положением

Чрезвычайная ситуация – это специальный временный режим, который вводится во время стихийного бедствия, эпидемии или катастрофы.

Чрезвычайное положение – это особый правовой режим, который может временно вводиться на территории Украины или в отдельных областях. Его вводят во время чрезвычайных ситуаций техногенного или природного характера не ниже общегосударственного уровня. Речь идет о событиях, которые могут привести к значительным человеческим и материальным потерям, когда есть попытка захвата государственной власти или изменения конституционного строя путем насилия.

В то же время, мэр Днепра Борис Филатов сделал публичное обращение на своей странице в фейсбуке. Он заявил, что русскоязычное население города защищать не нужно.

"Мы не нуждаемся ни в поддержке, ни в помощи соседнего государства с его больными имперскими амбициями и искаженной реальностью", – подчеркнул Филатов.

Он подчеркнул, что в Днепре ситуация под контролем – без альтернатив, и добавил, что сейчас все фракции, службы города и учреждения консолидированы. А жителей и гостей города Филатов призвал не паниковать.

Пограничные области

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о возможном режиме чрезвычайного положения в приграничных с Россией областях. Этот вопрос обсудили с Владимиром Зеленским вечером 22 февраля.

Арахамия подчеркнул, что речь шла и о возможном военном положении. Однако с введением такого режима не спешат до начала открытой агрессии. В первую очередь, это касается Донецкой и Луганской областей.

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