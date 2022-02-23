Про це заявив міський голова Дніпра Борис Філатов. Відповідну інформацію він озвучив на сесії міськради 23 лютого.
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Надзвичайний стан в Дніпрі
За словами Філатова, він терміново мусить відлучитися зі засідання для перемовин з представниками Офісу Президента. У середу, 23 лютого, ухвалюватимуть рішення щодо надзвичайного стану в Дніпрі.
Відповідне питання розглядатиме і Верховна Рада України. За словами нардепа Ярослава Железняка, ймовірно, що у порядку денному його голосуватимуть о 12:30.
Народний обранець підкреслив, що надзвичайний стан планують ввести не по всій країні, а лише в окремих областях.
Яка різниця між надзвичайною ситуацією і надзвичайним станомНадзвичайна ситуація – це спеціальний тимчасовий режим, який вводять під час стихійного лиха, епідемії чи катастрофи.
Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися на території України чи в окремих областях. Його запроваджують під час надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня. Мовиться про події, які можуть призвести до значних людських та матеріальних втрат, коли є спроба захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу шляхом насильства.
Водночас мер Дніпра Борис Філатов зробив публічне звернення на своїй сторінці у фейсбуці. Він заявив, що російськомовне населення міста захищати не потрібно.
"Ми не потребуємо ні підтримки, ні допомоги сусідньої держави з її хворими імперськими амбіціями та викривленою реальністю", – наголосив Філатов.
Він підкреслив, що в Дніпрі ситуація під контролем – без альтернатив, і додав, що зараз усі фракції, служби міста та установи сконсолідовані. Відтак жителів і гостей міста Філатов закликав не панікувати.
Прикордонні області
Раніше очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про можливий режим надзвичайного стану в прикордонних з Росією областях. Це питання обговорили з Володимиром Зеленським ввечері 22 лютого.
Арахамія підкреслив, що мовилося й про можливий воєнний стан. Однак із введенням такого режиму не поспішатимуть до початку відкритої агресії. Насамперед, це стосується Донецької та Луганської областей.