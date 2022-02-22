Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Ввечері лідери фракцій та груп зустрічались з президентом Володимиром Зеленським.

Читайте також "Більше ніякого шопінгу": ЄС вводить санкції проти 351 депутата Думи й інших осіб та компаній

Порушували і питання воєнного стану

Арахамія повідомив, що обговорювали на зустрічі і введення воєнного стану. Проте наразі з цим не поспішатимуть – поки не почнеться відкрита агресія.

Але питання надзвичайного стану в прикордонних регіонах обговорили детально і, можливо, на таке рішення підемо в залежності від розвитку ситуації. В першу чергу, це Донецька і Луганська області,

– пояснив голова фракції.

Арахамія зауважив, що особисто його думка – вводити надзвичайний стан треба вже зараз. Політик додав, якщо рішення узгодять, то парламент може його підтримати протягом одного дня.

Новина доповнюється...