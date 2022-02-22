У якому разі в Україні запровадять воєнний стан
Президент сподівається, що повномасштабної війни проти України не буде. Про це він заявив на брифінгу 22 лютого, інформує 24 канал.
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Це питання (введення воєнного стану – 24 канал) для нас зрозуміле. Ми віримо у те, що потужної війни проти України не буде, а також не буде широкої ескалації з боку Росії. Якщо буде – тоді запровадимо воєнний стан,
– пояснив глава держави.
Володимир Зеленський пояснив, чи буде в Україні воєнний стан: відео
Росія визнала бойовиків: головне
- 22 лютого Володимир Путін "легітимізував" своїх найманців на Донбасі. Агресор також офіційно ввів свої війська на окуповані території.
- В Україні такі дії Кремля вважають порушенням територіальної цілісності нашої держави. Через навислу загрозу Рада нацбезпеки та оборони працюватиме у режимі 24 на 7.
- Партнери України заявили, що готують проти Москви санкції. До речі, у Німеччині пригрозили Кремлю наслідками, однак про газопровід "Північний потік-2" знову змовчали.
- Бойовики вже зазіхають на весь Донбас, а не лише окупований. Так, маріонетки Кремля на Луганщині закликали Україну відвести свої війська зі своїх же регіонів.