У якому разі в Україні запровадять воєнний стан

Президент сподівається, що повномасштабної війни проти України не буде. Про це він заявив на брифінгу 22 лютого, інформує 24 канал.

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Це питання (введення воєнного стану – 24 канал) для нас зрозуміле. Ми віримо у те, що потужної війни проти України не буде, а також не буде широкої ескалації з боку Росії. Якщо буде – тоді запровадимо воєнний стан,

– пояснив глава держави.

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