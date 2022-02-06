На Днепропетровщине мужчина исчез под льдом и не вынырнул

В селе Капуловка на Днепропетровщине 5 февраля мужчина исчез под льдом. Его тело было обнаружено 6 февраля на глубине 4 метров.

Пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области рассказала, что трагедия произошла в Никопольском районе. Мужчина исчез под льдом на реке Чортомлык.

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По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что при попытке купания в реке утонул мужчина,

– говорится в сообщении.

Во время визуального обследования мужчину не нашли. К поискам были привлечены водолазы Коммунального предприятия "Городской аварийно-спасательной службы на воде".

Тело было обнаружено на глубине 4 метров и на расстоянии 20 метров от берега. Погибший – 1983 года рождения. Тело доставили на берег.

Спасатели призывали людей не рисковать своей жизнью и не выходить на лед.

На Днепропетровщине утонул мужчина / ГСЧС Украины

В Черкассах под лед провалилось авто с людьми

ГСЧС Черкасщины сообщила, что в канун Нового года серый автомобиль Toyota провалился под лед на Днепре.

В автомобиле находились 2 человека. К счастью, им удалось спастись самостоятельно. Своими усилиями они добрались до берега.

Автомобиль из воды вытаскивали спасатели.

Пост Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области:

Еще вчера в Службу спасения "101" поступило сообщение от свидетелей происшествия о том, что на реке Чертомлык мужчина исчез под льдом. Трагический случай произошел в селе Капуловка Никопольского района.

По прибытию к месту происшествия спасатели установили, что при попытке купания в реке утонул мужчина. Сотрудники #ГСЧС провели визуальное обследование, однако мужчину не нашли. На помощь в поисках пропавшего были привлечены водолазы Коммунального предприятия "Городской аварийно-спасательной службы на воде".

И только #сегодня тело мужчины обнаружено на глубине 4 метров и на расстоянии 20 метров от берега.

Тело погибшего мужчины, 1983 года рождения, доставлено на берег и передано сотруднику полиции.

#Уважаемые_граждане, пожалуйста, не рискуйте своей жизнью не выходите на лед.