На Днепропетровщине женщина родила шестого ребенка в машине скорой
Источник:"Межевский меридиан"
В Днепропетровской области женщина родила своего шестого ребенка по дороге в больницу. Роды пришлось принимать работникам скорой помощи.
Информация о том, что у женщины начались схватки, поступила медикам из поселка Веселое. Они отправились по вызову.
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Женщина родила в автомобиле скорой
Машина скорой помощи приехала забрать готовившуюся стать мамой женщину, ее разместили в автомобиле. А дальше по дороге в Павлоградский роддом она начала рожать. Роды пришлось принимать фельдшерам прямо в машине скорой помощи.
Благодаря искусным действиям, знаниям и опыту фельдшера Валентины Боровенской роды прошли без осложнений для женщины и младенца,
– говорится в сообщении.
Новорожденного мальчика назвали Михайликом. Он – шестой ребенок в семье, дома его ждут еще трое братьев и две сестренки.
К слову, для фельдшера, у которой за плечами уже 14 лет работы, это не первый подобный случай. За время работы она успела оказать помощь "на ходу" пяти роженицам.
Нестандартные места, где женщины рожали детей
- Зимой 2021 года 34-летняя женщина во Владимире-Волынском родила сына прямо за рулем автомобиля. Она самостоятельно добиралась в роддом.
- В мае в Киеве местная жительница начала рожать ребенка на станции метро "Лесная". Когда медики приехали на вызов, ребенок уже появился на свет.
- В конце июля женщина стала матерью в поезде Киев – Ужгород. Роженицу и ее малыша сняли с поезда в Тернополе и отправили в больницу.