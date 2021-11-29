На Днепропетровщине женщина родила шестого ребенка в машине скорой

В Днепропетровской области женщина родила своего шестого ребенка по дороге в больницу. Роды пришлось принимать работникам скорой помощи.

Информация о том, что у женщины начались схватки, поступила медикам из поселка Веселое. Они отправились по вызову.

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Женщина родила в автомобиле скорой

Машина скорой помощи приехала забрать готовившуюся стать мамой женщину, ее разместили в автомобиле. А дальше по дороге в Павлоградский роддом она начала рожать. Роды пришлось принимать фельдшерам прямо в машине скорой помощи.

Благодаря искусным действиям, знаниям и опыту фельдшера Валентины Боровенской роды прошли без осложнений для женщины и младенца,

– говорится в сообщении.

Новорожденного мальчика назвали Михайликом. Он – шестой ребенок в семье, дома его ждут еще трое братьев и две сестренки.

К слову, для фельдшера, у которой за плечами уже 14 лет работы, это не первый подобный случай. За время работы она успела оказать помощь "на ходу" пяти роженицам.

Нестандартные места, где женщины рожали детей