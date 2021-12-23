Днепровский маршрутчик шокировал горожан "слепой" ездой
Источник:телеграм-канал "Х***вый Днепр"
Водитель маршрутки №21 В Днепре ехал по городу с абсолютно нерасчищенным стеклом. Возмутительное видео обнародовали в сети 23 декабря.
На кадрах видно, что стекло из-за мороза покрылось слоем льда и стало совершенно непрозрачным. Впрочем, водитель даже и не думал его очистить или прогреть авто. Он двинулся в рейс, уезжая по дороге почти вслепую.
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"Автопилот Илона Маска"
Днепрян возмутила такая безответственность маршрутчика. В комментариях они с сарказмом отметили, что, вероятно, его авто оборудовано автопилотом, как Tesla Илона Маска. Некоторые люди сравнили водителя, который смотрел на дорогу лишь сквозь тонкую щель протертого стекла, с камикадзе.
Они убеждены, что до тех пор, пока транспорт в таком состоянии будет ездить по улицам города, об уменьшении количества аварий мечтать бесполезно.
Маршрутчикам правила не писаны
В Киеве из-за резкого ухудшения погоды и снегопада 21 декабря образовались большие пробки. Один водитель маршрутки решил объехать их прямо по тротуару, несмотря на прохожих. Неравнодушные водители сняли нарушителя и выложили видео с инцидентом в сеть.
В Днепре маршрутчик ехал вслепую с замерзшим стеклом: видео